الفتح: تحالفاتنا المستقبلية تخضع للقبول المطلق بشرط عدم التجديد

أكد تحالف الفتح ، الأحد، الالتزام بشرط عدم التجديد للرئاسات الثلاث بالتحالفات المستقبلية ، لافتا الى انه منفتح على جميع الأطراف السياسية في الحوار والتحالفات

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح ل /المعلومة/، أن “قوى الإطار أكدت في بيانات متتابعة بان التحالفات المستقبلية ستكون خاضعة لشروطها ومن بينها القبول المطلق بعدم التجديد للكاظمي والحلبوسي وصالح”.

ولفت الى ان “معظم السنة ألان يحاولون الابتعاد عن كل الارتباطات التي تعود عليهم بعلاقات آو صلة بالحلبوسي إضافة إلى ذلك فان فوز الديمقراطي الكردستاني غير عجلة المفاوضات بين الكرد أنفسهم”.

وأشار إلى أن “المرحلة الجديدة لن تشهد صعود أي من الأسماء سابقة الذكر وبالتالي فان جميع الشروط والمبادئ التي تقدم بها الفتح وقوى الإطار تناسب الداعمين لتغيير الرئاسات”.

وتجري ألان مباحثات حثيثة بين الأطراف الكردية والأطراف السنية للخروج بمرشحين للبرلمان وللجمهورية الأمر الذي قد يكون ورقة ايجابية في طريق قوى الإطار لتشكيل الحكومة التوافقية.