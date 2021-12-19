النجباء: فصائل المقاومة لا تثق بالانسحاب الأجنبي من العراق

اعرب عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي، الأحد، عن قلقه بشأن مماطلة الجانب الأميركي بالانسحاب من العراق انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن فصائل المقاومة الإسلامية لا تثق بنوايا الادارة الأمريكية حول قرار انسحاب قواتها.

وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فصائل المقاومة الإسلامية لاتثق بتصريحات الادارة الأمريكية ولانثق بحكومة تصريف اعمال اليومية حول الانسحاب الأجنبي من العراق”.

وأضاف أن “امريكا تعتمد على سياسية تصدير الأزمات في الداخل العراقي”، مشيرا إلى أن “استقرار البلاد يعتمد على رحيل القوات الأجنبية بكافة أشكالها وأعمالها دون الحاجة لقوات استشارة أو تدريب”.

وكانت حركة حقوق أكدت في وقت سابق القوى الوطنية توحيد صفوفها وإخراج القوات الأمريكية من الاراضي العراقية نهاية العام الجاري.