كريم عليوي : الكاظمي تجاوز مهام تكليفه وفقد حلم الولاية الثانية

اتهم عضو تحالف الفتح كريم عليوي, الاحد , رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بتجاوز مهام تكليفه, مشيرا الى أن ذلك سيفقده حلم الولاية الثانية.

وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجيء الكاظمي كان من خلال اتفاق سياسي مشروط وبمدة محددة لعام واحد فقط”، مبينا أنه “كان من ابرز الشروط العمل على التهيئة لانتخابات مبكرة وتهدئة الشارع , الا انه تجاوز الخطوط التي منحتها له القوى السياسية الشيعية”.

وأضاف ان “الكاظمي استغل المنصب محاولا تشويه بعض القوى السياسية والعمل على تركيز الوجود الأمريكي بحجج واهية , فضلا على العمل لتسويق نفسه وحكومته لولاية ثانية”.

ولفت عليوي الى أن “المدة التي شغل فيها الكاظمي المنصب التنفيذي الاول جوبهت بالعديد من الانتقادات وبالتالي فان هذه الانتقادات انهت حلمه في تحقيق ولاية ثانية “.

وكان عضو مجلس النواب المنحل مازن الفيلي اتهم في تصريح سابق لـ/المعلومة/، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأنها فشلت فشلا ذريعا في الملف الاقتصادي، مشيرا إلى أن انتشال الاقتصاد العراقي بحاجة لقرارات جريئة وعاجلة .