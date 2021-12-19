صورة تبرئ يونس محمود من اتهامات التطبيع

لاقى النجم الدولي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة الحالي يونس محمود، انتقادات لاذعة بسبب مشاركته في مباراة الاساطير برعاية فيفا.
وتضمنت قمصان الفريقان جميع اعلام الدول من بينها علم الكيان الصهيوني، لتتهم بعض الجماهير يونس محمود بالتطبيع.
وقام يونس محمود بشطب علم الكيان الصهيوني، في مبارة الأساطير بين نجوم العالم ونجوم العرب كما موضح في الصورة.
وشارك محمود في مباراة الأساطير، التي أقامتها فيفا على هامش نهائي مونديال العرب في دولة قطر.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha