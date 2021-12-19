حميد الهايس : من الاستحالة تشكيل حكومة اغلبية في “تزوير” غير مسبوق

اكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الاحد ، استحالة تشكيل حكومة اغلبية في ظل عملية انتخابية افرزت عمليات تزوير وخروقات انتخابية لم تشهد لها مثيل منذ اقامة اول عملية انتخابية في البلد.

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اية جهة سياسية وان حصلت على اعلى الاصوات في انتخابات تشرين الا انها لم تستطع تشكيل حكومة اغلبية في ظل وجود براهين وادلة عن قيام جهات متنفذة بعمليات تزوير في نتائج الانتخابات واقصاء الخصوم، مما يتعذر على جميع الكتل التوجه الى تشكيل حكومة اغلبية”.

واضاف انه “لا سبيل لحلحلة الوضع السياسي في البلد الا بتشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع دون استثناء كون ان اقصاء اي جهة سيخلق مزيدا من التعقيد في المشهد السياسي”، مبينا ان” مفوضية الانتخابات ارتكبت اخطاء عديدة في آلية ادارة الانتخابات الامر الذي ولد حالة من عدم الرضا لنتائجها بعد جوبهت بأدلة دامغة على تزوير نتائج الانتخابات”.

ولفت الهايس الى أن “المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدا من التعقيد خشية استغلال الخلافات السياسية لزعزعة امن واستقرار البلاد من بعض الجهات الخارجية”.