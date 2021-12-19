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بينهم الممول الرئيس.. شرطة كربلاء تطيح بعصابة مخدرات


أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، عن إحكام قبضتها على عصابة تتاجر بالمخدرات، وذلك بعملية "بطولية متميزة".

وقالت المديرية في بيان إنه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كربلاء من إلقاء القبض على عصابة متكونة من ستة أشخاص مع التاجر وهو الممول الرئيسي لهم خلال عملية بطولية متميزة وجهد استثنائي كبير".

وتمت العملية، بحسب البيان، "بعد جمع المعلومات الكافية عن أماكن تواجد العصابة مع التاجر الرئيسي لهم وهو من خارج المحافظة ويقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

وأوضح البيان، أنه "ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة نوع (كرستال وحبوب مخدرة نوع صفر واحد مع مسدس مع ميزان الكتروني مع ادوات تعاطي)"، مشيراً إلى "إحالتهم مع المضبوطات الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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بينهم الممول الرئيس.. شرطة كربلاء تطيح بعصابة مخدرات
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