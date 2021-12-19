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تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين شمالي بغداد


اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد.

الخلية قالت في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من اللواء ٥٩ بالجيش العراقي وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد من تنفيذ واجب لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين (الطارمية) شمالي بغداد".

واضاف البيان، ان "وكالة الاستخبارات تمكنت خلال الواجب من العثور على ثلاث أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة".

 

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