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بوساطة عراقية.. تفاهم سعودي إيراني لإجلاء سفير طهران لدى صنعاء


أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، السبت، أن تفاهما سعوديا إيرانيا تم عبر بغداد، نقل بموجبه السفير الإيراني لدى صنعاء إلى بلاده بسبب ظروفه الصحية.

وكتب على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني ب‍صنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

وأضاف: "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".

من جهته، أكد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، أن "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي بقيادة السعودية سمحت بمغادرة سفير طهران لدى حكومة الحوثيين حسن إيرلو عبر مطار صنعاء".

وكتب على "تويتر": "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهم يزعمون حربها".

وأشار إلى أن " دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي تمنع سفر اليمنيين وعلى رأسهم المرضى ذوي الحالات الإنسانية وتزعم أنها تحمي اليمنيين.. إنها رسالة لكل يمني، تفضح مبررات استمرار العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي".

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