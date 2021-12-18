محلل سياسي : متابعة الحكومة لجدول الانسحاب الامريكي ضحك على الذقون

اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ،السبت، إن الولايات المتحدة غير جادة بالانسحاب من العراق، موضحاً أن تغيير مهمة القوات القتالية الى استشارية هو تغيير أدوار لا اكثر.

وقال الخزعلي في تصريح ل/المعلومة /، إن “القوات الامريكية باقية في أماكنها بعددها وعدتها وتغيير مهمتها لا ينفي حقيقة بقائها” مشيراً الى أن “متابعة الحكومة لجدول الانسحاب ضحك على الذقون”.

وأضاف أن “جميع الاطراف السياسية والشعبية ملتزمة بالاتفاق مع القوات المسلحة الامريكية ومع الحكومة العراقية ويجب الالتزام بخروجهم نهاية العام الحالي والا سيكون الرد قاسيا هذه المرة والثمن كبير”.

ولفت الى “ضرورة إخراج القوات المسلحة الامريكية من العراق نهاية العام، وعدم القبول بتغيير مهامها وتحويلها تحت مسمى الاستشارة لان العراق ليس بحاجة الى استشارات عسكرية كونه قضى على اكبر تنظيم ارهابي في العالم”.

وكان رئيس مجلس انقاذ محافظة الانبار حميد الهايس قد اكد، في وقت سابق ان العمليات الارهابية لعناصر تنظيم “داعش” الاجرامي نشطت خلال الفترة الحالية في اربع محافظات، مشيرا الى أن تلك العمليات تزامنت مع قرب انسحاب القوات الامريكية القتالية