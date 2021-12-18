الاتحاد الكردستاني: سيول اربيل كشفت حجم فساد المؤسسات الخدمية

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي , السبت , ان أزمة السيول التي اجتاحت اقضية ونواحي محافظة أربيل كشفت حجم الفساد في المؤسسات الخدمية, مبينا ان الخسائر التي تعرض لها مواطنو تلك المناطق بلغت المليارات دون ان تعلن الحكومة عن تعوضيهم.

وقال كلالي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” السيول التي اجتاحت الاقضية والنواحي في محافظة أربيل اثبتت وجود فساد في المؤسسات الخدمية واوقعتهم في حرج”.

وأضاف ان “الخسائر التي تكبدها مواطني تلك المناطق بلغت مئات المليارات , الا انه لم تصدر الحكومة أي قرار او توجيه بتعويض المتضررين” , مطالبا الحكومة المركزية بـ”التدخل إضافة من اجل اعانة المتضررين”.

وكان عضو برلمان إقليم كردستان أحمد دبان اكد في تصريح سابق لـ”المعلومة”، أن ماجرى يوم أمس في أربيل من فاجعة خلفتها السيول يجب أن لايمر مرور الكرام, مطالبا باستجواب وزير البلديات في حكومة الإقليم بالإضافة لمحافظ أربيل.