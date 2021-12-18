الفتح: تركيا بدأت تعتبر نفسها الوريث الشرعي للأراضي الكردية

انتقد تحالف الفتح ، السبت ، التصرفات التركية بشأن تجاوزها على الأراضي العراقية ، لافتا الى انها بدأت تعتبر نفسها الوريث الشرعي للأراضي الكردية في ظل غياب الرادع الحكومي.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح / المعلومة /، إن “زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية وغياب الرد جعلها تفكر بانها صاحبة الأرض “موضحاً أن “الحكومة ساهمت في توسيع خطة الاتراك داخل العراق من خلال تجاهلها لخرق السيادة”.

وأضاف أن “تركيا بدأت تسعى لضم بعض الأراضي العراقية لها على حساب هيبة وتاريخ الدولية العراقية، الامر الذي يحتاج الى تدخل فوري من قبل الجهات المختصة وليس الحكومة لأنها هي من مكنت القوات التركية من الانفراد داخل الأراضي الكردية تحت ذريعة ملاحقة معارضيها”.

وأشار الى أن “محاربة تركيا والضغط عليها اقتصادياً للخروج من العراق هو الحل السليم الذي يجب على الجهات المعنية العمل به والا فان الاطماع التركية لن تقف عند الحد الحالي”