للاشراف على انسحاب قوات التحالف.. وفد أمني رفيع يصل "عين الأسد"

وصل وفد أمني رفيع، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال مصدر أمني إن "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات، وصل إلى قاعدة عين الاسد الجوية".

وبين، أن "الزيارة تهدف لملاحظة انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي وكذلك الاطلاع على نقاط الدعم اللوجستي الخاصة بتسليم المعدادت والاسلحلة لدعم قوات الامن العراقي".