بنسبة 10%.. الكشف عن قرار من الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات

كشف مصدر في الاطار التنسيقي, السبت، عن عزم المحكمة الاتحادية العليا اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10%, مبينا ان تلك النسبة ستغير موازين نتائج الانتخابات.

وقال المصدر ان “هناك معلومات تم الحصول عليها تفيد بأن أعضاء المحكمة الاتحادية توصلوا الى قناعات بشان الأدلة التي تثبت تزوير وتلاعب واخطاء فنية في العملية الانتخابية الأخيرة ” .

وأضاف المصدر، أن “المحكمة الاتحادية بصدد مناقشة إمكانية اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% من المحطات”, مبينا انه “في حال اصدار القرار ستطلب القوى السياسية المعترضة بتشكيل لجان خاصة تحددها المحكمة الاتحادية القيام بعملية العد والفرز”.

وأشار الى ان “نسبة 10% اذا ما حصلت فان موازين القوى السياسية ستتغير بشكل يؤدي الى وجود توازن بين القوى السياسية بمقاعد مجلس النواب”.