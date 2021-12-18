كتلة الحلبوسي تمنح اموالا ومناصب كإغراءات لاستقطاب المستقلين الى تقدم

كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ان كتلة الحلبوسي منحت اموالا ومناصب وامتيازات كبيرة لاستقطاب المستقلين لغرض انضمامهم لحزب تقدم .

وقال المصدران ” ممثلين عن الحلبوسي عرضوا اموال وامتيازات كبيرة للفائزين المستقلين في خطوة تهدف الى ضمهم الى ائتلاف تقدم بعد ان نجح ائتلاف الخنجر من استقطاب عدد من المستقلين لصالح حزبه في ظل صراع سياسي يقوده الخنجر لضم الاحزاب والكتل السياسية الى ائتلافه لتفويت الفرصة على تطلعات الحلبوسي في السعي لكسب التأييد لولاية ثانية “.

واضاف المصدر ان” عدد من الذين انضموا الى ائتلاف تقدم يرغبون بالانضمام الى كتلة الخنجر نتيجة تهميشهم من قبل الحلبوسي ، مبينا ان” ائتلاف تقدم عرض مبالغ مالية ضخمة للذين يرومون الانضمام الى ائتلافه لمنافسة ائتلاف الخنجر ، موضحا ان” الحلبوسي وعد المنظمين الى حزبه بمناصب عليا في الحكومة الجديدة واصفا هذا الاغراءات بانها مغازلة للمستقلين الرافضين الانضمام الى كتلة الحلبوسي “.

يشار الى ان قيادي في عزم اكد في وقت سابق معارضة قيادات عزم التجديد للحلبوسي لولاية ثانية