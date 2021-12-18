تصريح جديد من الفتح بشأن دعوى العامري بإلغاء نتائج الانتخابات

أكد تحالف الفتح، السبت، أن الدعوى القضائية المقدّمة من رئيس التحالف هادي العامري تتعلق بالطعن بالعملية الانتخابية في ما يخص الجوانب الفنية والسيبرانية.

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الدعوى القضائية المقدّمة من رئيس (تحالف الفتح) هادي العامري تتعلق بالطعن بالعملية الانتخابية في ما يخص الجوانب الفنية والسيبرانية سواء ما يتعلق بتقاطع البصمة أو عدم غلق الصناديق بعد الساعة 6 مساء، أو في ما يتعلق بإدخال برمجيات غير آمنة وغير مجازة من الشركة الفاحصة”.

وأضاف الاسدي، أن “هناك الكثير من الأدلة بشأن وجود تلاعب إلكتروني في عملية التصويت من جهة وفي آلية احتساب الأصوات وإعلان النتائج من جهة”.

وتسود حالة من الترقب وحبس الأنفاس تسود الأوساط السياسيَّة والشعبية على حدّ سواء، انتظاراً لقرار وحكم المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء المقبل، بخصوص الطعون التي قدّمها “الإطار التنسيقي” عن وجود خروقات سيبرانية وتلاعب إلكتروني بنتائج الانتخابات.