نائب سابق: رحيل حكومة الكاظمي بات مطلبا شعبيا

أكد عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر ، السبت ، ان رحيل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بات مطلبا شعبي، مشيرا الى أن الحكومة لا تلبي احتياجات المواطن الفقير.

وقال يابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية لم تنفذ وعودها تجاه المواطن الفقير بل عمدت الى زيادة الفقر والبطالة من خلال رفع سعر صرف الدولار”.

وأضاف أن “حكومة الكاظمي منذ تسلمها مهام عملها لم تقدم شيئا يذكر سوى ارتفاع الأسعار والبطالة وكان اخرها احتقان المشهد السياسي”، مبينا أن “رحيل حكومة الكاظمي بات مطلبا شعبيا لإنهاء الفقر والمعاناة وارجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده”.

وكان الخبير في الشأن الاقتصادي احمد عبد علي أكد، أن قرارات الحكومة الحالية في مايتضمن بالإصلاحات الاقتصادية محفوفة بالمخاطر كونها قرارات آنية غير بعيدة المدى.