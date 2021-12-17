عزم: كرسي الرئاسة ينذر بمعركة مرتقبة بين الخنجر والحلبوسي

نفى القيادي في تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، الخميس، وجود تحالف سياسي بين تحالفه وغريمه السياسي تحالف تقدم، مبينا ان المعركة على رئاسة البرلمان مؤجل مع تحالف تقدم.

وقال العبد ربه في حوار متلفز ان “عدد المقاعد لا يشكل شيئا في الخارطة السياسية وان رئاسة مجلس النواب ليست حكرا على حزب أو شخصية”.

واضاف ان “الحراك الحقيقي نحو رئاسة البرلمان سيبدأ بعد مصادقة النتائج وان تحالفنا لم يتفق لغاية الان مع حزب تقدم وما يجري مجرد حوارات”.

واوضح العبد ربه، ان “رئاسة مجلس النواب قد تكون لتحالف عزم وان خميس الخنجر ينافس محمد الحلبوسي بقوة وستكون هناك معركة سياسية بشأن المنصب”.