عاجل : من هو الارهابي المجرم الهارب رافع مشحن الجميلي
الأخبار

برهم صالح ومحافظ كركوك يشعلان حربا كرديا قد تصل نيرانها لبغداد


تترقب الاوسط السياسية في بغداد ما ستؤول عن المباحثات المتعثرة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بشان تقاسم المناصب، وسط انباء عن اجتماع حاسم مطلع الاسبوع المقبل.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جولة جديدة وحاسمة من المحادثات بين الاتحاد والديمقراطي ستنطلق الاسبوع المقبل في اربيل لانهاء الخلافات”.

واضاف ان “منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وسيتم حسم الملف مع الديمقراطي خلال المباحثات التالية”.

وبشان التصعيد بين الطرفين ذكر السورجي ان “الخلاف بين الطرفين سينتهي فور مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والانطلاق في مفاوضات مع القوى السياسية في بغداد”.

الى ذلك رد الاتحاد الوطني الكردستاني على التصريحات الحادة للمتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني بشان منصب رئاسة الجمهورية، مبينا ان المنصب من حق الاتحاد ولا يمكن التفريط فيه مطلقا.

وذكر بيان للاتحاد ان “تصريحات المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني، خلال الفترة الماضية، والتي للاسف تعبر عن الرأي الرسمي للديمقراطي، حادة وغير نوعية ومستفزة، ولا تتفق مع وحدة الصف الكردي ولا تدعم موقف شعبنا ووحدة الصف الكردي في بغداد”.

واضاف ان “منصب رئاسة جمهورية العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري، من استحقاق الكرد والاتحاد الوطني ونحن نصرّ مجددا على هذا الشئ، ان كانت بوحدة الصف أو عن طريق الانتخابات الديمقراطية، فكلاهما تم تجربتهما.”.

من جانبه اعرب عرفات كرم مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن غضب حزبه من رئيس الجمهورية برهم صالح، مبينا ان الاحزاب السنية والشيعية لا ترغب بتجديد ولاية برهم صالح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
برهم صالح ومحافظ كركوك يشعلان حربا كرديا قد تصل نيرانها لبغداد
سياسي كردي : الخلاف مازال قائما بين الديمقراطي والوطني بشان منصب رئيس الجمهورية
هيئة الحج تعلن مضمون كتاب سعودي وصل إلى العراق بشأن شروط اللقاحات المعتمدة
الخطيب الحسيني الشيخ جعفر الابراهيمي يرد على تخرصات والاكاذيب التي وجهت ضده
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
بالصور .... جانب من مشاركة النساء المنتظِرات الزينبيّات في الوقفة الاحتجاجية أمام مدينة العهر ..مدينة ألعاب السندباد لاند في بغداد رفضاً لمحاولات نشر الرذيلة في المجتمع
بالفيديو .... اقتحام مدينة السندباد لاند من قبل المواكب الحسينية رافضين إقامة حفلات المجون المدعومة من حكومة الكاظمي في بغداد الجوادين (عليهما السلام)
النزاهة تكشف صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى
المواكب الحسينية ترفض حفلات المجون والفساد وتتجمع امام السندباد لاند استنكارا لذلك
اقليم كردستان يعلن خلوه من المتحور "اوميكرون"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك