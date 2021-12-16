سياسي كردي : الخلاف مازال قائما بين الديمقراطي والوطني بشان منصب رئيس الجمهورية

اكد السياسي الكردي والنائب السابق بيستون فائق ، الخميس ، استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد بشان ترشيح رئيس الجمهورية رغم اعلانهما الاتفاق بالمشاركة بوفد واحد للتفاوض مع بقية القوى السياسية.

وقال فائق في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بأن التجديد لبرهم صالح يعد أمرا مستحيلا خلال الاجتماع الأخير بين قيادتي الحزبين اللذين اعلنا عن وجود اتفاق بينهما بتشكيل وفد موحد للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يطالب بالمنصب بسبب مقاعده الكبيرة او فرض عدنان المفتي من الاتحاد , الا ان الوطني مازال مصرا على ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اتفاق قديم بين الحزبين”.

وأشار فائق أن “الحزب الديمقراطي ذهب للتفاوض بمفرده في العاصمة بغداد مع الأطراف السياسية الأخرى، في خطوة تهدف للضغط على الاتحاد الوطني للقبول بتقديم التنازلات” .

يذكر ان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي بالحزب هوشيار زيباري في العاصمة بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة.