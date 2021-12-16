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هيئة الحج تعلن مضمون كتاب سعودي وصل إلى العراق بشأن شروط اللقاحات المعتمدة


حدَّدت هيئة الحجّ والعمرة، الخميس، آخر الشروط الخاصة واللقاحات المعتمدة.  

وقال مدير إعلام الهيئة، جمال البدري :إن "كتاباً من وزارة الخارجية السعودية ورد لوزارة الصحة العراقية/ مكتب الوزير، حول اللقاحات المعتمدة"، لافتاً إلى أن "الكتاب تضمن الآليات والإجراءات المعتمدة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية".  

وأضاف البدري، أن "اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاحات فايزر، واسترازنيكا، وموديرنا، وجونسون اند جونسون، المضادة لفيروس كورونا".  

وحول المتطعمين باللقاح الصيني سينوفارم، أوضح مدير اعلام الهيئة، أن "وزارة الصحة في السعودية تشترط أخذ جرعة إضافية معززة من اللقاحات المعتمدة التي تم ذكرها في الكتاب، لمن تحصل من المعتمدين على جرعتين من اللقاح الصيني قبل دخولهم المملكة بـ (14) يوما". 

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