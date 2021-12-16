اقليم كردستان يعلن خلوه من المتحور "اوميكرون"

اعلنَ اقليم كردستان، خلوه من المتحور الجديد المسمى (اوميكرون) حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة في الاقليم آسو حويزي، للصحيفة الرسمية إنَّ "الإقليم يخلو حتى الان من أي اصابة بالمتحور الجديد (اوميكرون)".

واضاف ان "انواع اللقاحات المتوفرة تعطي مناعة جيدة ضد السلالات المتحورة"، لافتاً الى "المباشرة منذ بداية الشهر الحالي باعطاء الجرعة الثالثة المعززة، وتم اصدار التعليمات لجميع المدراء العامين في كردستان للتأكيد على هذه الجرعة، خاصة للذين يعانون من امراض مزمنة والملاكات الصحية".