عاجل : من هو الارهابي المجرم الهارب رافع مشحن الجميلي
الأخبار

اقليم كردستان يعلن خلوه من المتحور "اوميكرون"


اعلنَ اقليم كردستان، خلوه من المتحور الجديد المسمى (اوميكرون) حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة في الاقليم آسو حويزي، للصحيفة الرسمية إنَّ "الإقليم يخلو حتى الان من أي اصابة بالمتحور الجديد (اوميكرون)".

واضاف ان "انواع اللقاحات المتوفرة تعطي مناعة جيدة ضد السلالات المتحورة"، لافتاً الى "المباشرة منذ بداية الشهر الحالي باعطاء الجرعة الثالثة المعززة، وتم اصدار التعليمات لجميع المدراء العامين في كردستان للتأكيد على هذه الجرعة، خاصة للذين يعانون من امراض مزمنة والملاكات الصحية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقليم كردستان يعلن خلوه من المتحور "اوميكرون"
قوة من الحشد الشعبي تعثر على 3 زوارق لداعش في ديالى
تفاصيل قراري حكمين صادرين بحق مدير عام سابق في وزارة الكهرباء
الإعدام لاثنين من تجار المخدرات في بابل
الإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب "رافع الجميلي"
إصرار اليكتي على صالح يوسع خلافات الحزبين الكرديين
محمد اللكاش يرجح الانتهاء من الطعون المقدمة من قبل القوى السياسية بشأن نتائج الانتخابات بداية السنة المقبلة
عزم يكشف تفاصيل ترشيح رئيس البرلمان المقبل وصفاته
القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن داعش الارهابي
بعد ثبوت التزوير.. هل يمكن للمحكمة الاتحادية الغاء نتائج الانتخابات؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك