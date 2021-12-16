الأخبار

الإعدام لاثنين من تجار المخدرات في بابل


اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة جنايات بابل أصدرت حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين يتاجرون بالمخدرات"،

لافتا إلى أن "القبض على المجرمين تم بعد عملية امنية نوعية في ثلاث محافظات تحت إشراف القضاء أسفرت عن ضبط اثني عشر كيلوغراما من مخدر الكريستال بحوزتهم".

وتابع أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعدام لاثنين من تجار المخدرات في بابل
الإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب "رافع الجميلي"
إصرار اليكتي على صالح يوسع خلافات الحزبين الكرديين
محمد اللكاش يرجح الانتهاء من الطعون المقدمة من قبل القوى السياسية بشأن نتائج الانتخابات بداية السنة المقبلة
عزم يكشف تفاصيل ترشيح رئيس البرلمان المقبل وصفاته
القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن داعش الارهابي
بعد ثبوت التزوير.. هل يمكن للمحكمة الاتحادية الغاء نتائج الانتخابات؟
الاستخبارات العسكرية تعتقل اثنبن من الارهابيين في الفلوجة
العزم يعلن موعد طرح مرشحه لرئاسة البرلمان
القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا النار خلال تشييع في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك