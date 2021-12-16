الإعدام لاثنين من تجار المخدرات في بابل

اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة جنايات بابل أصدرت حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين يتاجرون بالمخدرات"،

لافتا إلى أن "القبض على المجرمين تم بعد عملية امنية نوعية في ثلاث محافظات تحت إشراف القضاء أسفرت عن ضبط اثني عشر كيلوغراما من مخدر الكريستال بحوزتهم".

وتابع أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".