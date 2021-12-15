إصرار اليكتي على صالح يوسع خلافات الحزبين الكرديين

كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن توسع الخلافات بين الحزبين الكرديين على آثر إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وقال المصدر إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني (برئاسة مسعود البارزاني) أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بأن التجديد لبرهم صالح يعد أمرا مستحيلا”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي ذهب للتفاوض بمفرده في العاصمة بغداد مع الأطراف السياسية الأخرى، في خطوة تهدف للضغط على الاتحاد الوطني للقبول بتقديم التنازلات”.

ويتواجد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي بالحزب هوشيار زيباري في العاصمة بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة.