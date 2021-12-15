محمد اللكاش يرجح الانتهاء من الطعون المقدمة من قبل القوى السياسية بشأن نتائج الانتخابات بداية السنة المقبلة

رجح عضو الاطار التنسيقي محمد اللكاش، الاربعاء، الانتهاء من الطعون المقدمة من قبل القوى السياسية بشأن نتائج الانتخابات بداية السنة المقبلة، مبينا ان المصادقة على النتائج غير ممكنة في ظل استمرار المرافعة.

وقال اللكاش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تأجيل المحكمة الاتحادية النظر بالطعون مرحب به وهو يؤكد على وجود ادلة على تزوير الانتخابات لا يمكن تجاهلها وعلى المحكمة الاتحادية العمل على كشف الحقيقة”.

واضاف ان “حسم الطعون المقدمة سيستغرق بعض الوقت ومن المرجح ان يكون في بداية كانون الثاني نظرا لاهمية الموضوع وعدم سكوت القوى الشعبية والسياسية على التزوير”.

واوضح اللكاش ان “بعض الاطراف الخارجية وحتى الداخلية تضغط على المحكمة الاتحادية من اجل المصادقة على نتائج الانتخابات بسرعة قصوى والمضي في تشكيل الحكومة وهو امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه مطلقا”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح إلى 22 من شهر كانون الأول الحالي.