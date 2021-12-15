عزم يكشف تفاصيل ترشيح رئيس البرلمان المقبل وصفاته

كشف القيادي في تحالف عزم صباح الكربولي، الاربعاء،عن تفاصيل ترشيح رئيس البرلمان المقبل، مبينا ان القوى السنية ترغب في تحويل مناصب محافظ كركوك ووزارة الخارجية الى القوى العربية.

وقال الكربولي في حوار متلفز ان “تحالفي عزم وتقدم اتفقا على عدة نقاط مشتركة شكلنا وفدا للتفاوض لتعزيز الشراكة الوطنية و سنطرح شخصا يحظى بقبول داخلي سياسي لمنصب رئاسة مجلس النواب”.

واضاف انه “من الصعوبة ان يكون هناك فهم لمبدأ المعارضة في الوقت الحالي وان المفاوضات الجادة ستكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية “.

واوضح الكربولي ان “سعي القوى السنية وخلال المفاوضات الجارية لجعل منصب محافظ كركوك ومنصب وزير الخارجية من حصة العرب”.