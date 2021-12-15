القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن داعش الارهابي

اتهم القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري ، الأربعاء ، القوات الامريكية بالكذب بخصوص تزويد العراق بمعلومات عن تحركات داعش الإرهابي.

وقال المعموري لـوكالة / المعلومة /، ان “امريكا لديها من 5-7 اقمار صناعية لتمشيط كل شاردة وواردة فوق العراق لكن ادعاءها بتزويد الاجهزة الامنية العراقية بمعلومات عن تحركات داعش الارهابي كذبة اخرى يروجها الاعلام المقرب منها”.

وأضاف، أن “كل الاهداف التي تقصف من قبل طيران الجيش والقوة الجوية تاتي من مصادر استخبارية عراقية نصفها من الحشد الشعبي”.

وأوضح أن “تحركات داعش الارهابي من خلال عملياته الاجرامية واختفائه قبل انطلاق العمليات كلها مؤشرات تدلل على امتلاك معلومات تصلها من جهات داعمة له ومنها دولية”.

واشار الى ان “المعركة مع الارهاب يقودها أبناء العراق وحدهم واخراج القوات الامريكية هو بداية نهاية داعش الارهابي الذي يتلقى دعم من جهات عدة من اجل ادامة زخم عملياته الاجرامية”.