بعد ثبوت التزوير.. هل يمكن للمحكمة الاتحادية الغاء نتائج الانتخابات؟

أكد المرشح المستقل ، سعد المطلبي، الأربعاء، بان “المحكمة الاتحادية لن تقوم بإلغاء النتائج وستصادق عليها كواقع حال جرى ولا يمكن التراجع عنه”.

وقال المطلبي، في تصريح ل /المعلومة/، أن “الدستور العراقي منح القضاء والمحكمة الاتحادية شرفية القيام بالإجراءات الحاسمة في الأوقات الحساسة وعملية الغاء النتائج دستوريا وتشريعيا من حقها القيام بذلك”.

وأضاف، أننا “نشك في إمكانية إلغاء النتائج بقرار قضائي لوجود بعض الاعتبارات إضافة إلى أنها لن تعيد الانتخابات من جديد”، لافتا الى ان “المحكمة ستكتفي بإصدار عقوبات رمزية واعتبارية لموظفي المفوضية”.

وأشار إلى أن “عملية التأجيل حصلت بسبب مطالبة المفوضية بالأدلة التي تثبت نزاهة النتائج وعلى أساس ذلك تم تأجيل الدعوة إلى 22 من الشهر الحالي”.

وتترقب القوى المعترضة على النتائج يوم 22 كانون الاول قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات وترجيحات باكتفاء القضاء بإصدار عقوبات ومنع بحق موظفي المفوضية والشركة المشرفة على سلامة الأجهزة البايومترية