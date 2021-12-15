القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا النار خلال تشييع في ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأربعاءالقبض على ثلاثة متهمين إثر إطلاقهم عيارات نارية خلال تشييع في إحدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار في منطقة (عواشة)، تبين أن مصدره تشييع جنازة"، مبينة أنه "تم تشكيل قوة أمنية مشتركة ضمن قاطع البلدة وتطويق المنطقة".

واشارت الى، انه "تم القبض على 3 من مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتةً إلى أن "القوة ما تزال تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن باقي المتهمين".