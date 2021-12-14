تدخلات وضغوط امريكية لاختيار شخصية رئيس الجمهورية

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن وجود تدخلات امريكية يقوم بها مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك بشان تسمية رئيس الجمهورية للدروة المقبلة .

وقال المصدر إن “ماكغورك وخلال زيارته الى اقليم كردستان أجرى لقاءات مع قادة الاتحاد الوطني في السليمانية وسيجري لقاءات أخرى في أربيل مع زعامة الحزب الديمقراطي”.

وأضاف أن “ماكغورك يريد فرض الارادات على القيادات السياسية لتحديد شخصية رئيس الجمهورية وبما يتناسب مع تو جهات السياسة الامريكية ، كما يعمل على اقناع الاطراف المختلفة وخاصة الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني بالشخصية التي سيتم الاتفاق على ترشيحها لرئاسة الجمهورية “.

وزار ماكغورك مدينة السليمانية يوم أمس والتقى بنائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.