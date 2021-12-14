الامام المفدى السيد علي السيستاني يحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان تمنت اللقاء به

استقبل المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني، الثلاثاء، 14 كانون الأول، 2021 عددا من الأطفال المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في مؤسسة وارث الدولية لمعالجة الأورام السرطانية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.

وكان من بين الأطفال، الطفلة التي طالبت بتحقيق حلمها بلقاء السيد السيستاني في مقطع فيديوي نشره "الأئمة الاثنا عشر" في وقت سابق.

وذكر موقع شفقنا أن سماحته "الى شرح موجز عن عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان من مديرها العام الدكتور حيدر حمزة العابدي".

وقد استمع سماحته، بحسب الموقع، خلال اللقاء الى الطفلة (جنات عماد عبد الوهاب) المصابة بسرطان الدم التي عبّرت عن شكرها للمرجعية الدينية في رعايتها للمرضى، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير العلاج المجاني في مراكزها لجميع المراجعين لمدة عشرين يوماً.