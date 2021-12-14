مرشح فائز : : الحكومة الحالية لا تمتلك سوى الكذب على الشعب العراقي

أكد المرشح الفائز المستقل علي تركي الجمالي، الثلاثاء ، أن الحكومة الحالية لا تمتلك الإرادة الوطنية، مشيرا الى هيمنة المحتل على سيادة العراق وإرادته كدولة.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية ضعيفة منزوعة الإرادة لا تملك سوى انتهاج سياسة الكذب على الشعب العراقي فيما يتعلق بالانسحاب الأجنبي من العراق”.

وأضاف أن “العراق بلد مسلوب السيادة في ظل الوجود الأجنبي”، مشيرا الى أن “الحكومة التي لاتملك القرار الشجاع لايمكنها اخراج المحتل من الأراضي العراقية قطعا”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي أكد في وقت سابق، أن فصائل المقاومة الإسلامية لن تسمح بإيجاد مبرر لبقاء القوات المحتلة بذريعة التدريب والمشورة.