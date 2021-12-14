عضو تحالف الفتح احمد الموسوي: نتائج الانتخابات حاولت اقصاء الاطراف المنادية بخروج المحتل

اكد عضو تحالف الفتح احمد الموسوي، الثلاثاء، ان نتائج الانتخابات حاولت اقصاء الكتل والاطراف السياسية المؤمنة باخراج القوات الاميركية من العراق، لافتا الى ان ايادٍ خارجية كانت وراء التلاعب الحاصل بالعملية الانتخابية.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “ما حصل في العملية الانتخابية من تلاعب وقفت خلفه جهات خارجية وداخلية خفية نفذت مخططاً تسبب بالاخلال بالعملية السياسية”.

واضاف ان “كل الاحزاب التي تؤمن بخروج القوات الاميركية وعدم السماح باستمرارها بالتواجد في العراق تم استهدافها عبر نتائج الانتخابات التي اعلنت عنها المفوضية”.

وبين ان “نتائج الانتخابات اكدت ان هناك ايادٍ خارجية وبمساعدة داخلية لاحداث التزوير في الانتخابات خدمة للمصالح الاميركية ومكتسباتها داخل العراق”.