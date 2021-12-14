نائبة سابقة: حزب بارزاني عازم على خطف منصب رئيس الجمهورية

اكدت النائبة السابقة انتصار علاوي، الثلاثاء، إن الصراع الكردي مستمر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية.

وقالت علاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “منصب رئيس الجمهورية حسب المعطيات والمعلومات سيكون من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني “مشيرة الى أن “حزب بارزاني سيستحوذ على منصب رئيس الجمهورية”.

وبينت أن “حظوظ الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية كبيرة جداً، خصوصاً أن عدد مقاعدهم اكبر من عدد مقاعد الحزب الوطني لذلك المنصب سيكون من نصيبهم بنسبة كبيرة “.

وأشارت الى أن “مسعود بارزاني حازم على اخذ منصب رئيس الجمهورية لهذه الدورة ومع عدد المقاعد الكبيرة التي لديه ستكون حظوظ الحزب الوطني الكردستاني منخفضة جداً”.

وكشفت مصادر مطلعة ، في وقت سابق ،عن قيام زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني باشتراط ترشيح عدنان المفتي لمنصب الرئيس بدلاً من الرئيس الحالي برهم صالح، مقابل المضي بالاتفاق بين الحزبين الكرديين الأساسيين