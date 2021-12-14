اغلاق شوارع في النجف اثر احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ

أغلق محتجون في محافظة النجف، الثلاثاء، عددا من الشوارع للمطالبة باقالة المحافظ لؤي الياسري.

وقال مصدر صحفي ان “عددا من المحتجين اغلقوا شوارع الجنسية والروان وساحة الصدرين، مطالبين باقالة المحافظ لؤي الياسري”.

واضاف، ان “المطالبة باقالة المحافظ تأتي بعد انتهاء المهلة التي اعطوها للمحافظ للكشف عن قتلة المتظاهرين”.

يذكر أن النجف الاشرف تشهد منذ يوم الأمس تظاهرات مطالبة باقالة المحافظ، فيما شهد يوم أمس احتكاك بين القوات الأمنية والمحتجين.