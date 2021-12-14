العامري للوفد الكردستاني: قدمنا أدلة كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، الثلاثاء، تقديم أدلة الى المحكمة الاتحادية العليا من شأنها الغاء نتائج الانتخابات.

وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير “استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح؛ لبحث آلية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه”.

واكد العامري، وفق البيان، أن “الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها، مبيناً أن تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول”.

ورحب العامري “بأي استقرار في اقليم كردستان لأنه سينعكس على كل محافظات العراق”.

من جانبه، قال زيباري ان “موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها”.

وتابع “انتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي.

وأضاف زيباري “اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في اذابة الجليد بين القوى السياسية”