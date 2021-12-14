الأخبار

الإطاحة بعصابة مكونة من 9 أفراد في بغداد


أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة مكونه من تسعة متهمين قامت بسرقة ٣٤ ألف دولار من داخل عجلة شرقي بغداد و ومتهمين اخرين لحيازتهم على نصف كيلو غرام من المخدرات في البصرة".

وذكرت الوكالة في بيان إنه "وبعد أن استخبرت مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي قدره (٣٤) ألف دولار أمريكي من داخل عجلة ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت بالقبض على تسعة متهمين ضبط بحوزتهم بنادق كلاشنكوف عدد (2) ومسدس عدد (١) ومخزن اسطواني و مخازن بنادق عدد (8) و رمانات عدد (5) مختلفة الانواع و (4) جعب نسيجية بالإضافة إلى مواد مخدرة ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

من جهة أخرى، أضافت الوكالة، إنه "وبعملية نوعية أمنية، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات ( البصرة ) ، من القبض على متهمين أثنين وضبط بحوزتهم ( ما يقارب النصف كيلو ) غرام من مادة الكريستال المخدرة وانبولة تعاطي وميزان إلكتروني وسلاح نوع مسدس".

وأشارت إلى إنه "تم احالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : مصاديق خطيرة تأخذ طريقها في واقعنا الاجتماعي.. هل ستبقى الحلول ضمن حدود التنظير؟
مرشح فائز : : الحكومة الحالية لا تمتلك سوى الكذب على الشعب العراقي
عضو تحالف الفتح احمد الموسوي: نتائج الانتخابات حاولت اقصاء الاطراف المنادية بخروج المحتل
نائبة سابقة: حزب بارزاني عازم على خطف منصب رئيس الجمهورية
اغلاق شوارع في النجف اثر احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ
العامري للوفد الكردستاني: قدمنا أدلة كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات
طلاب الإقليم : أبناء القادة الأكراد يدرسون في الخارج وينفقون آلاف الدولارات
الإطاحة بعصابة مكونة من 9 أفراد في بغداد
العصائب : الوقت حان لوضع حد للوجود الأمريكي غير الشرعي
توجيه للداخلية بشأن منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك