العصائب : الوقت حان لوضع حد للوجود الأمريكي غير الشرعي

اعتبر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي ، اليوم الثلاثاء ، بقاء القوات الأمريكية بذريعة التدريب والمشورة بأنه احتلال من نوع آخر، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في العراق اثر على حركات التنمية الداخلية.

وقال الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة /، أن “بقاء قوات أمريكية بذريعة التدريب والمشورة يعد احتلال من نوع آخر”، لافتا الى ان “التدخلات الأمريكية تطرح آثارها بشدة على العراق ويتمثل ذلك في الازمة السياسية والشعبية والتدخل بمنع عدد من المشاريع”.

واشار الى ان “دماء العراقيين تسيل في ظل الاحتلال الأمريكي غير الشرعي”، مؤكدا أن “الوقت حان لوضع حد لمعاناة الشعب العراقي وإنهاء الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية بكافة مسمياته”.

وكان قد أكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي في تصريح سابق لـ”المعلومة” ان فصائل المقاومة الإسلامية لن تسمح بإيجاد مبرر لبقاء القوات المحتلة بذريعة التدريب والمشورة.