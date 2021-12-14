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توجيه للداخلية بشأن منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة


أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بصدور توجيه إلى وزارة الداخلية بشأن منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة بالعمل، فيما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية إلى مديريات تربية عدة محافظة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات عدة بشأن الوضع الأمني".

ولفت إلى "صدور توجيه لوزارة الداخلية بتنظيم مسألة منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة بالعمل". وبين، أن "مجلس الوزراء قرر تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية".

وأضاف ناظم "تخصيص ملياري دينار لمديريات التربية في المثنى والديوانية وذي قار وميسان وبابل وصلاح الدين"، مبيناً أن "المبالغ المخصصة لمديريات التربية تُصرف على تأهيل المدارس وشراء المستلزمات المدرسية".

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توجيه للداخلية بشأن منافسة السيارات الخاصة لمركبات الأجرة
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