السجن 4 سنوات لمدير عام بوزارة الكهرباء

اصدرت لجنة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق مدير عام الإستثمار في وزارة الكهرباء رعد قاسم محمد، على خلفية تهم فساد ومنح رشاوي مالية.

وقالت اللجنة في بيان، انه "بناءاً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد تم الحكم على المتهم رعد قاسم محمد بالاحكام التالية:

1-الحكم بالحبس الشديد لمدة اربعة سنوات وفق لاحكام المادة19من قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم30لسنة2011 وغرامة مالية 7ملاين وخمسة وعشرون الف دولار وهو مايعادل قيمة الكسب الغير مشروع

2- الحكم بالحسب الشديد لمدة اربعة سنوات وفق القرار 160لسنة1983 وبغرامة مالية مقدارها 10ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع الحبس البسيط لمدة سنة واحدة

واضاف البيان انه "لازالت لديه قضايا تحقيقية اخرى في مراحل الحسم".