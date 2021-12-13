العزم: رئاسة البرلمان طموحنا ومشروعنا المقبل شراكة وطنية

كشف تحالف العزم ، الاثنين، عن امتلاكه المؤهلات والعدد الكافي ليكون طرف مهم في معادلة رئاسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو التحالف، محمد سهيل، في تصريح ل /المعلومة/، أن “تحالف عزم يطمح إلى الحصول على رئاسة البرلمان ككتلة سنية تتمتع بالشروط المطلوبة إضافة إلى كونها تتوافق مع كتل أخرى في الرؤى السياسية”.

ولفت إلى أن “تحالف عزم يرى بمشروع الشراكة الوطنية مهم جدا للمرحلة المقبلة كما يتفق معنا الكثير من الكتل الشيعية والسنية لبناء الحكومة الجديدة”.

وأشار إلى أن “الخطوط الحمراء مرفوعة أمام جميع الكتل السياسية التي تريد التحالف مع عزم إضافة إلى أن عزم مرحب به لدى الكثير بما يحمله من توافقات مشتركة مع بقية الأطراف”.

وكان تحالف الفتح قد أعلن في وقت سابق عن وجود حظوظ قوية لتحالف عزم في تسلم رئاسة البرلمان بدلا عن الحلبوسي الذي تسبب في الكثير من الأخطاء بعمل البرلمان.