منصب الرئيس.. البارزاني يشترط المفتي بدلاً عن صالح مقابل الاتفاق الكردي

كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الاثنين، عن قيام زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني باشتراط ترشيح عدنان المفتي لمنصب الرئيس بدلاً من الرئيس الحالي برهم صالح، مقابل المضي بالاتفاق بين الحزبين الكرديين الاساسيين.

وقالت المصادر في تصريح ل/المعلومة/، إن “عدنان المفتي قريب جدا من توجهات مسعود البارزاني رغم انه احد قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني”.

ولفتت المصادر الى أن “قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكة بترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، لكنها اشارت الى أن هناك اغراءات مالية كبيرة من قبل مسعود البرزاني تجاه اعضاء بارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني من اجل عدولهم عن دعم برهم صالح لولاية ثانية”.

وتنحصر المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، وهما الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.

ويعد الرئيس العراقي برهم صالح، من قادة الاتحاد الوطني، وأحد المرشحين المحتملين لشغل منصبه لولاية ثانية، بحسب تلك الأوساط.

ومع انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها وقرب المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية، شهدت اروقة السياسة نقاشات حادة بشأن المرشحين للمناصب في الرئاسات الثلاث ولعل أبرزها منصب رئيس الجمهورية الذي تتجه فيه الانظار الى التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح لولاية ثانية.