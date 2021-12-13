حكومة كردستان تواجه دعاوى كبيرة وترفض مزاعم جينيل إنرجي البريطانية للمطالبة بتعويضات

قالت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إنها ستدافع بقوة عن نفسها ضد أي مطالبة بالتعويض من شركة جينيل إنيرجي البريطانية، بشأن إنهاء الحكومة عقود تخص إنتاج الغاز الطبيعي عُقدت في آب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية،قالت شركة جينيل، التي يتركز إنتاجها في إقليم كردستان، إنها "ستبدأ التحكيم في دعاوى كبيرة ضد حكومة كردستان بشأن إنهاء الشركات الأمنية الخاصة للإقليم لمشروعي الغاز الطبيعي في حقول بينا باوي وميران".

وأضافت ان "شركة إنتاج الطاقة أنفقت حوالي 1.4 مليار دولار على المشاريع، بما في ذلك الاستحواذ والصيانة والحفر وغيرها من التكاليف".

ولفت التقرير إلى ان "حكومة الاقليم رفضت مزاعم خرق الشركات الأمنية الخاصة وتقول إنها عملت دائمًا وفقًا لالتزاماتها".

وتابع التقرير نقلا عن الإقليم انه "ستدافع بقوة عن أي مطالبة تقدمها جينيل ، وتعتزم متابعة مطالباتها المضادة للحصول على تعويضات ناجمة عن تنازل جينيل عن الشركات الأمنية الخاصة بها".