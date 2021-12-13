حقوق: المحكمة الاتحادية تنظر بجدية لدعوى الفتح وستكون لصالحنا

بينت حركة حقوق ، الاثنين ، إن تأجيل المحكمة الاتحادية جلسة النظر بدعوى تحالف الفتح فيما يخص نتائج الانتخابات عملية صحية وسيعزز من قوتها.
وقالت عضو الحركة حلى الجابري في تصريح ل / المعلومة/، إن “تأجيل الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية جاء من جانب الاطار التنسيقي كون التأجيل جاء لمراجعة الأدلة والبراهين التي قدمت” مشيراً الى أن “المحكمة الاتحادية تنظر بجدية لدعوى الفتح”.
وأضافت أن “الكتلة الوطنية برئاسة اياد علاوي قدمت ادلة وبراهين كبيرة تثبت تزوير نتائج الانتخابات وتأجيل المحكمة جلسة النظر للمرة الثانية يعزز موقف الاطار”.
وأشارت الى أن “الاطار التنسيقي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات المزورة وستكون الدعوى لصالحنا”.
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