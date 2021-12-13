شرطة نينوى تطيح باثنين من عناصر داعش الارهابي

اعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى،اليوم الاثنين،عن الاطاحة باثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية.

وقالت المديرية في بيان ان "مديرية شرطة الكرامة في شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية، واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".

واضافت انه "تم القبض عليهما في مناطق واحياء الكرامة والسماح في الجانب الايسر لمدينة الموصل".