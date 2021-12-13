عملية أمنية بالفلوجة تطيح بمسؤول ادخال أموال “داعش”الارهابي الى العراق

أفاد مصدر أمني ، الاثنين، باعتقال مطلوب بارز لجهاز المخابرات بعملية نوعية في مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “قوة امنية نفذت عملية نوعية استهدفت ابرز المطلوبين لجهاز المخابرات خلال تواجده بالقرب من كورنيش الفلوجة دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

وأضاف، أن “المعتقل مسؤول عن عمليات نقل اموال قيادات داعش من الخارج وايصالها الى اسرهم داخل العراق”، مبينا ان “عملية الاعتقال استندت الى معلومات استخباراتية مكنت القوة القوات الامنية من اعتقال المطلوب وفق المادة 4/ ارهاب “.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من قتل واعتقال عدد من قيادات وعناصر التنظيم الاجرامي في مناطق مختلفة من مدن الانبار.