اعتقال 3 متهمين حاولوا ترويج “مخدرات” في مجمع بسماية

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة حاولوا ترويجها في مجمع بسماية السكني.

وقالت الوزارة، في بيان إن “مفارز فوج حماية مجمع بسماية السكني، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين”.

وأوضحت أن المتهمين “عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، والأدوات الخاصة بتعاطي المواد المخدرة”.

وأشارت الى أن عملية الضبط تمت “أثناء إجراءات التفتيش الدقيق التي ينفذها المنتسبين قبل دخول المواطنين من مدخل باب العوائل لمجمع بسماية السكني”.

ولفتت الى أن المتهمين “تم تسليمهم أصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.