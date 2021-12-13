الإطاحة بمتهم بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال" في ذي قار

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأثنين، القبض على متهم وبحوزته 11 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في ذي قار.

وذكرت الوكالة في بيان إنه "تمت ملاحقة عجلة نوع (سايبا) لعدم امتثال سائقها للسيطرة ، واثناء هروبه ومطاردته قام بالترجل عنها محاولاً الفرار، بعد ارتكابه لحادث وضبط بداخلها (11 كغم) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان، إنه "تم القبض على سائق العجلة وتسليم المواد المضبوطة اصوليا".