قيادي في الحشد الإيزيدي يتهم حزب بارزاني بمحاولة إثارة فتنة في سنجار

اتهم القيادي في الحشد الإيزيدي عارف شنكالي، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بمحاولة خلق فتنة كبيرة في قضاء سنجار.

وقال شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي وعبر وسائل إعلامه يريد خلق فتنة، عبر نشر الأخبار الكاذبة، منها ما نشر حول وجود اشتباكات مع الجيش العراقي”.

وأضاف أن “علاقة الحشد الإيزيدي بالجيش والقوات الأمنية علاقة متينة جدا، وما يتم الترويج له هي أكاذيب، من اجل إعادة البيشمركة والحزب الديمقراطي إلى سنجار التي يرفضها أهالي القضاء رفضا تاما”.

وكانت وسائل إعلام كردية قد أشارت لوجود اشتباكات بين الجيش وفصائل إيزيدية تابعة لحزب العمال الكردستاني يوم أمس في سنجار.