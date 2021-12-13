الحشد الشعبي يتلقى 15 طلبا من أهالي ديالى للانتشار في مناطقهم

كشف الحشد الشعبي ، الاثنين ، عن وجود 15 طلبا قيد الدراسة للانتشار في مناطق بديالى لدعم امن الاهالي.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث ل / المعلومة /، إن “الحشد الشعبي قوة وطنية تمثل كل المكونات وتدافع عن كل العراقيين بدون اي تمييز”، لافتا الى انها “اثبتت حضورها في المشهد الامني العام بديالى بعد احتواء مناطق كانت لوقت قريب ساخنة جدا والان هي الاكثر استقرارا على مستوى المحافظة”.

وأضاف، أن “15 طلبا من اهالي مناطق عديدة في ديالى وجهت لقيادة محور الحشد الشعبي من اجل الانتشار في مناطقهم ودعم الاستقرار ومواجهة الخلايا النائمة”، مؤكدا بان “الطلبات قيد الدراسة لان الحشد قوة نظامية لا يمكنها الانتشار الا بعد استحصال الموافقات من المراجع العليا”.

وأعتبر أن “كثرة طلبات الاهالي في استدعاء قوات الحشد الشعبي يمثل ثقة كبيرة بقدراتها في مواجهة الارهاب واستئصاله ودرء مخاطره عنهم”.

وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى ضمن 13 قاطع مهم ابرزها حمرين وامام ويس وريف خانقين