القبض على أربعة تجار مخدرات في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على أربعة تجار للمخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة منوعة ومواد متفجرة في الأنبار.

وذكر بيان للخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة".

وأضاف أن "القوة داهمت دار أحد هؤلاء الأربعة الملقى القبض عليهم وعثرت في داخلها على أسلحة مختلفة عبارة عن قنابر هاون 60 ملم عدد 5 وصاروخ قاذفة عدد 1 ورمانات يدوية عدد 10 وبندقية كلاشنكوف عدد 1 ومخازن كلاشنكوف عدد 5 مملوءة بالعتاد ومخازن قناص عدد 4 وشريط BKC عدد 1 يحتوي على 200 إطلاقة، وعتاد كلاشنكوف 295 إطلاقة وعتاد جي سي 190 وناظور قناص مع ناظور بندقية".

وأشار إلى، أنه "تم التعامل مع المتهمين أصولياً، وعرضهم مع المضبوطات أمام انظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ( 28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".